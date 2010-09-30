Президент признал утратившим силу закон о промышленно-финансовых группах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О признании утратившим действие Закона Украины "О промышленно-финансовых группах в Украине" и внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины.

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Верховная Рада Украины признала утратившим действие Закон Украины "О промышленно-финансовых группах в Украине" и внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины".

Законом предусматривается с целью устранения избыточного государственного регулирования деятельности объединений юридических лиц признать Закон "О промышленно-финансовых группах в Украине" утратившим действие и внести соответствующие изменения в Хозяйственный кодекс и Закон "О банках и банковской деятельности".

Как говорится в принятом законе, существование принятого в 1996 году Закона "О промышленно-финансовых группах в Украине" нецелесообразно как с юридической, так и с экономической точки зрения. Так, в соответствии с законом, промышленно-финансовая группа является объединением, в которое могут входить субъекты хозяйствования всех форм собственности, которые создаются по решению Кабинета министров на определенный срок с целью реализации государственных программ развития приоритетных отраслей производства и структурной перестройки экономики Украины.

В соответствии с Хозяйственным кодексом (ст.125), промышленно-финансовые группы не являются юридическим лицом и не подлежат государственной регистрации как субъект хозяйствования. То есть, промышленно-финансовые группы являются лишь экономической формой взаимодействия соответствующих финансово и промышленно зависимых организаций и их главного предприятия.

Также это объединение не является юридическим лицом, и регулирование такого объединения, аналогичное регулированию деятельности организационно-правовой формы со статусом юридического лица, как это предусмотрено в законе, является нецелесообразным.

С экономической точки зрения нецелесообразность существования закона подтверждается тем, что его положениями определяется, что главное предприятие ПФГ производит конечную продукцию ПФГ, осуществляет ее сбыт, платит налоги в Украине и официально представляет интересы ПФГ. При этом теряет право на любые льготы по вопросам налогообложения, которое оно имело или может иметь в соответствии с действующим законодательством Украины. Льготой главного предприятия и участников ПФГ, в соответствии со статьей 4 Закона, предусмотрено освобождение от уплаты вывозной (экспертного) пошлины и таможенного сбора в случае экспорта и импорта промежуточной продукции, при том, что главное предприятие выпускает лишь конечную продукцию.

К тому же, отсутствие государственной поддержки относительно деятельности таких ПФГ, в частности: государственные гарантии для привлечения иностранного капитала, предоставленик инвестиционных кредитов или другой финансовой поддержки для реализации проектов ПФГ, ставит под сомнение экономическую целесообразность их создания, тем более в период экономического кризиса.