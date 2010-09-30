Эксперты: в Украине в ближайшие месяц-два евро может вырасти до 11,03-11,17 грн./евро

Рост стоимости евровалюты на международном рынке FOREX носит спекулятивный характер и в ближайшие месяц-два может вырасти на 1,5-2,7% до уровня 1,3830-1,4000 на фоне ожидания новых стимулирующих мер ФРС США. В Украине в этом случае средний курс продажи наличного евро составит 11,03-11,17 грн. за евро.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, переданном агентству УНИАН.

При этом в сообщении отмечается, что к концу текущего года спекулятивный спрос на единую европейскую валюту сократится, и курс будет иметь тенденцию к снижению.

По информации центра, валютная пара EUR/USD на рынке FOREX с начала сентября выросла на 7,5% - до уровня 1,3630. Макроэкономическая статистика в США за август оказалась умеренно положительной. Тем не менее, темпы роста ВВП страны продолжают замедляться и в четвертом квартале, вероятно, составят 1,4%. Индекс потребительского доверия в США за сентябрь снизился до 48,5, в то время как прогнозное значение составляло 52,5. «Это повышает вероятность того, что центральному банку США все-таки придется предпринимать новые меры по поддержке финансового сектора» - говорится в сообщении.

Кроме того указывается, что в период неопределенности и нестабильности в мировой финансовой системе, в том числе, из-за замедления темпов роста мировой экономики, инвесторы все больше рассматривают золото как актив-убежище и увеличивают вложения в этот металл. Основная фаза роста золота, по оценкам экспертов FOREX CLUB в Украине, уже прошла, и на данный момент цена драгметалла составляет 1 312 долларов за тройскую унцию. «Ожидается, что стоимость золота в ближайший месяц-полтора на мировом рынке повысится еще на 1,8% - до уровня 1 335 долларов за тройскую унцию. В Украине в этом случае курс продажи одного грамма наличного золота вырастет с 355,6 грн. до 363 грн. После этого возможна коррекция цены на золото вниз, однако она не будет существенной. К концу года стоимость золота, вероятно, вернется к своим достигнутым максимумам» - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что американские фондовые индексы продолжают расти на фоне положительной статистики по США в сентябре, а также на ожиданиях новых мер стимулирования финансового сектора. По прогнозам экспертов, индекс Доу-Джонса к концу текущего года может вырасти на 4% - до уровня 11 266. Украинский фондовый рынок в этих условиях также будет показывать умеренно восходящую динамику, а индекс UX повысится до уровня 2 070, что на 5% выше текущего уровня.

«С учетом замедления темпов роста мировой экономики, существенных оснований для повышения стоимости нефти нет. Однако существуют опасения по поводу того, что из-за возможного дополнительного вливания ликвидности в экономику США, цена данного актива может начать повышаться. Ожидается, что стоимость нефти марки Brent до конца года вырастет на 4,3% - с уровня 80,5 доллара за баррель до 84 доллара за баррель. Цена бензина марки А-95 в Украине в таком случае может повыситься до 7,70 грн. за 1 литр», - считает руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай ИВЧЕНКО.