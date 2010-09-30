У банка «Надра» и «Укрпромбанка» Moody's отозвало рейтинги

Международное рейтинговое агентство Moody`s отозвало все рейтинги банка «Надра». Об этом говорится в сообщении Moody`s, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, Moody`s отозвало рейтинги: по национальной шкале B3.ua, долгосрочный рейтинг по депозитам в национальной и инвалюте Caa2, краткосрочный рейтинг по депозитам в национальной и инвалюте Not Prime, рейтинг финансовой устойчивости Е.

Кроме того, рейтинговое агентство отозвало рейтинги «Укрпромбанка»: долгосрочный по депозитам в иностранной и национальной валюте на уровне С, краткосрочный рейтинг Not Prime, рейтинг финансовой устойчивости Е и рейтинг C.ua по национальной шкале.

Прогнозы всех рейтингов по международной шкале на момент отзыва оставались на уровне «Стабильный».

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2010 года составляли 22,852 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 23,692 млрд. грн., обязательства – 22,37 млрд. грн., собственный капитал –479,257 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

Банк «Надра» по итогам первого полугодия 2010 года получил прибыль 4,563 млн. грн.

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» была введена временная администрация, с 10 февраля 2010 года Нацбанк продлил ее действие еще на один год – до 9 февраля 2011 года.

В мае 2010 года были сделаны заявления о возможной совместной докапиталаизации банка "Надра" при участии государства и владельца международной холдинговой компании Group DF Дмитрия ФИРТАША.

В конце января т.г. Нацбанк принял решение отозвать лицензию и начать процедуру ликвидации ООО «Укрпромбанк».

В начале июля 2010 года «Укрпромбанк» передал часть своих активов и пассивов банку «Дельта».