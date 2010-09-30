Межбанк закрылся снижением котировок по доллару и евро

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9380/7,9460, к 12:00 сузился спрэд 7,9400/7,9425. К закрытию торгов ценовые уровни понизились 7,9340/7,9390 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2599/0,2603, к 12:00 цены снизились 0,2595/97. К закрытию цены достигли уровня 0,2593/95. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,5752 (+0,1902).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3592/94, а к 15:00 выросли 1,3635/37. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,7910/10,8040, к 12:00 цены ушли вверх 10,8245/10,8295. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,8170/10,8255.