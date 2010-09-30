Курсы валют НБУ 1 октября

Официальный курс НБУ 1 октября 100 USD США – 791.0000 (30 сентября – 791.3500 )100 EUR – 1079.5568 (30 сентября – 1077.1065)10 RUR – 2.5924 (30 сентября – 2.6029)Учетные курсы банковских металлов 1 октября за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-103700.10(30 сентября-103469.01)961 XAG 10 Серебро-1745.74(30 сентября-1730.68)962XPT10Платина-130515.00(30 сентября-130177.08)964XPD10Палладий-44928.80(30 сентября-44790.41)

Официальный курс НБУ 1 октября 100 USD США – 791.0000 (30 сентября – 791.3500 ) 100 EUR – 1079.5568 (30 сентября – 1077.1065) 10 RUR – 2.5924 (30 сентября – 2.6029) Учетные курсы банковских металлов 1 октября за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-103700.10(30 сентября-103469.01) 961 XAG 10 Серебро-1745.74(30 сентября-1730.68) 962XPT10Платина-130515.00(30 сентября-130177.08) 964XPD10Палладий-44928.80(30 сентября-44790.41)

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