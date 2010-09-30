В России с 1 октября закроются все уличные пункты обмена валюты

С 1 октября в России вступает в силу запрет Центрального банка, который требует ликвидировать все банковские отделения, выполняющие единственную функцию - обмен валюты, то есть все обменные пункты валюты должны быть закрыты, сообщает Аrgumenti.ru

Закрытие обменников вызвано тем, что в подобных местах часто фиксировались случаи незаконного обналичивания средств, мошенничества, клиентов вводили в заблуждение относительно курсов обмена, а также из-за непрозрачности бухгалтерии и трудности контроля со стороны банка-регулятора.

ЦБ уже давно выражал недовольство работой обменных пунктов и еще полгода назад предупредил об их закрытии. С этого времени в Москве и области число обменников сократилось более чем в два раза. По данным Банка России, в настоящее время осталось не более 140 обменных пунктов валюты. Большинство пунктов закрылись, остальные расширили круг предоставляемых услуг, дабы соответствовать новым требованиям.