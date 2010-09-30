Банк «Форум» увеличит уставный капитал на 1,5-2 млрд грн

Банк «Форум» намерен увеличить уставный капитал на 1,5-2 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления Банка «Форум» Ярослав КОЛЕСНИК на пресс-конференции в четверг.

По его словам, этот вопрос будет рассмотрен на собрании акционеров банка 14 октября т.г.

Я.КОЛЕСНИК заявил, что мажоритарный акционер банка Commerzbank поддержит свою долю участия, и, возможно, выкупит остальные акции допэмиссии.

Кроме того, пред.правления сообщил, что к концу 2010 года Банк «Форум» реорганизует свою региональную сеть путем создания шести региональных центров, преимущественно в городах-миллионниках.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (г. Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2010 года составили 17,105 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 15,311 млрд. грн., обязательства - 16,721 млрд. грн., уставный капитал - 2,260 млрд. грн., собственный капитал - 383,518 млн. грн.

Банк «Форум» по итогам первого полугодия 2010 г. получил убыток в 1,478 млрд. грн. Немецкий Commerzbank владеет 89,3% акций банка «Форум».