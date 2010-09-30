Дефицит госбюджета за 8 месяцев составил 44,28 млрд грн

Государственный бюджет за январь-август этого года выполнен с дефицитом 44,277 млрд грн, в том числе, общий фонд выполнен с дефицитом 24,839 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Доходы госбюджета за указанный период составили 143,47 млрд грн, в т.ч., доходы общего фонда – 128,68 млрд грн.

Налоговые поступления в госбюджет составили 98,008 млрд грн, неналоговые – 40,07 млрд грн.

Минфин не предоставляет информацию о показателе выполнения доходной части по отношению к запланированной бюджетной росписи.

Кассовые расходы госбюджета в январе-августе составили 189,08 млрд грн, в т.ч. общего фонда – 157,1 млрд грн или 99,3% от плана отчетного периода.

Погашения основной суммы долга по государственному бюджету в отчетном периоде составило 15,46 млрд грн, в т.ч. внутреннего долга – 12,72 млрд грн.

Заимствования в госбюджет были осуществлены в объеме 79,6 млрд грн. На внутреннем рынке было привлечено – 54,85 млрд грн, в т.ч. по общему фонду 27,63 млрд грн (на докапитализацию «Укрэксимбанка» 6,4 млрд грн), на внешнем – 24,76 млрд грн, в т.ч. по общему фонду – 23,9 млрд грн.

От приватизации государственного имущества в январе-августе 2010 года поступило в государственный бюджет 513,8 млн грн.

Минфин сообщает, что за январь-август 2010 года сводный бюджет выполнен с дефицитом 39,37 млрд грн, при этом его доходы составили 189,63 млрд грн, расходы – 230,3 млрд грн.