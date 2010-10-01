Межбанк сегодня открылся снижением доллара и ростом евро

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9360/7,9440 грн./долл., цены на российскую валюту повысились до 0,2601/0,2604 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,8555/10,8690 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3687/1,3689 долл./евро (четверг, 30 сентября, – 1,3592/1,3594 долл./евро).

В четверг, 30 сентября, Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар/гривня по курсу 7,91/7,94 грн./долл.