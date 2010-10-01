Эксперт: доллару удалось подняться, но рост будет непродолжительным

Торговля на рынке в четверг, 30 сентября, была сопряжена с серьезными потрясениями для любителей торговли британской валютой, которая за день сначала выросла на фигуру, а потом упала на две. Такие данные предоставили УНИАН в информационно-аналитическом центре "FOREX CLUB в Украине".

Как отмечают аналитики компании, до начала активной торговли на американских площадках на рынке сохранялось «антидолларовое настроение» поэтому постепенные продажи привели USD на новые минимумы недели в отношении своих основных конкурентов. Так, евро находился в районе 1.3680, фунт поднимался выше 1.5900, пара USD/CHF падала до 0.9706, а цена доллара в иенах опускалась до 83.14.

При этом нельзя сказать, чтобы на рынки поступила какая-нибудь новая информация, которая привела к массовым продажам американской валюты против конкурентов. Даже новости об уменьшении уровня безработицы в крупнейшей экономике еврозоны, Германии, и то практически никак не отразилась на рынке.

А вот после публикации блока американских данных, отмечают аналитики, доллару удалось отбить потери. Так, релизы продемонстрировали рост ВВП, более высокое, чем ожидалось, значение индекса Chicago PMI, а также сокращение числа первичных обращений за пособием по безработице. Участники рынка двинулись покупать доллары, что помогло USD отыграться и снова вернуться выше 0.9800 в паре с франком и подняться в район 83.50 в паре с иеной. Евро, хоть и несколько сдал позиции, все же удержался выше фигуры 1.3600, а британскому фунту, как уже говорилось выше, не повезло больше всех: с высоты 1.5900 пара GBPUSD ушла к минимуму суток 1.5667, хотя к закрытию суток она смогла вернуться выше 1.5700.

Прогноз на сегодня, 1 октября

Несмотря на серьезную попытку доллара отбиться от достигнутых минимумов, вряд ли в последний рабочий день недели откат продолжится. По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, основные валютные пары останутся в сформировавшихся торговых диапазонах: евро - 1.3550-1.3650; фунт - 1.57-1.59; доллар/франк - 0.9880-0.9750 и доллар/иена - 83.00-84.00.

Из значимых новостей, на которые стоит обратить внимание, можно выделить цифры по обороту розничной торговли Германии, индексы PMI по странам Европы, данные по безработице еврозоны, а также индикатор потребительской уверенности, рассчитываемый университетом Мичигана и индекс ISM непроизводственной сферы США.