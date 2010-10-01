Госкомстат ухудшил оценку роста ВВП Украины

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам второго квартала 2010 года против показателя за аналогичный период 2009 года в постоянных ценах 2007 года составил 5,9%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

Также сообщается, что рост ВВП Украины за II квартал 2010 года против I квартала 2010 года с учетом фактора сезонности составил 3,8%.

Номинальный ВВП за второй квартал т.г. составил 262,365 млрд. грн.

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики Украины, падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило не 15%, как сообщалось ранее, а 15,1% по сравнению с 2008 годом.

Номинальный ВВП за 2009 год составил 914 млрд. 720 млн. грн., тогда как ранее Госкомстат сообщал цифру на 2 млрд. 157 млн. грн. меньше – 912 млрд. 563 млн. грн.

Падение ВВП по кварталам в 2009 году по сравнению с аналогичными периодами 2008 года: в І квартале 2009 г. падение ВВП составило 20,2% (ранее Госкомстат сообщал о 20,3%), во ІІ квартале – осталось на уровне 17,8%, как сообщалось ранее, в ІІІ квартале – 16% (ранее сообщалось о 15,9%), в ІV квартале – 6,8% (7%).