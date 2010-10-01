НБУ опрелился с участием на межбанке

Национальный банк Украины своим постановлением от 30 сентября 2010 года №444 определил, в каких формах он будет осуществлять участие на межбанковском валютном рынке в IV квартале 2010 года.

Об этом говорится в письме Нацбанка №13-420/5080, текстом которого располагает УНИАН.

Постановлением предусмотрено осуществление Нацбанком валютных интервенций по единому курсу, а также в форме валютных аукционов для сглаживания значительных колебаний обменного курса гривни «в соответствии с ситуацией на валютном рынке Украины».

В документе также говорится о возможности проведения интервенций согласно отдельному решению правления НБУ в случае возникновения срочной необходимости общегосударственного значения.

Как сообщалось, интервенции НБУ на валютном рынке Украины (сальдо) в августе 2010 года составили 125 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).