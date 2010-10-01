НБУ рекомендует банкам 1-й и 2-й групп заключать договоры с аудиторами придерживающимися Международных стандартов аудита

Национальный банк Украины рекомендует банкам 1-й и 2-й групп воздержаться от заключения договоров на проведение аудиторской проверки годовой финансовой отчетности за 2010 год с аудиторскими фирмами, которые не придерживаются требований законодательства Украины, в том числе Международных стандартов аудита.

Об этом говорится в письме регулятора №47-512/6877-16951, текстом которого располагает УНИАН.

Вышеуказанная рекомендация закреплена в решении Комитета по вопросам аудита банков Национального банка Украины от 13 августа 2010 года. Документ принят «с целью предотвращения получения Службой банковского надзора НБУ недостоверной информации о деятельности банков 1 и 2 групп, а также обеспечения мониторинга качества проведения аудиторскими фирмами проверок банков».

Нацбанк сообщает о фактах некачественного составления аудиторских отчетов некоторых банков за 2009 год.

В частности, аудиторские отчеты некоторых банков не содержали в полном объеме информации относительно достаточности резервов и капитала банка, качества кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг, состояния дебиторской задолженности, качества управления активами и пассивами и т.д.

Нацбанк установил, что в некоторых случаях изложенная в аудиторском отчете дополнительная информация аудитора относительно проверки отдельных направлений деятельности банка не отражала конкретных оценок со стороны независимого аудитора, наличие которых требуют нормативные документы НБУ.

По итогам аудиторской проверки банков за 2009 год значительное количество банков получили условно-положительное заключение аудитора. При этом не во всех отчетах была указана информация о причинах такого заключения.

При этом регулятор отмечает, что аудиторские отчеты некоторых банков перегружены информацией аудиторов, которая по своей сути и характеру не несет экономического и финансового содействия, является лишней и не может учитываться при оценке деятельности банка.

Как сообщал УНИАН, коммерческие банки Украины до 30 апреля 2010 года должны были предоставить в Национальный банк Украины аудит и результаты стресс-тестирования за 2009 год.

Стресс-тестирование проводили аудиторские компании, которые осуществляли аудит годовой финансовой отчетности коммерческих банков.

В рамках стресс-тестирования аудиторская компания проводила оценку достаточности резервов и капитала банка, а также оценку кредитного портфеля банка.

Оценочная сумма докапитализации украинских банков по результатам стрес-тестирования составляет 40 млрд. грн.