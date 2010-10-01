Предприятия с годовым доходом более 100 млн. грн. будут отчитываться в налоговой
16:21, 01 октября 2010Финансы
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Кабинет министров Украины обязал предприятия (кроме банков и других финансовых учреждений), годовой доход которых от любой деятельности превышает 100 млн. грн., подавать в налоговые органы годовую финансовую отчетность.
Это предусмотрено правительственным постановлением (№879 от 29 сентября т.г.), текст которого размещен на официальном сайте КМУ.
Согласно документу, вносятся соответствующие изменения в правительственное постановление (№419 от 28 февраля 2000 г.), определяющее порядок финотчетности.
Ранее предприятия предоставляли годовую финотчетность трудовым коллективам по их требованию, а также собственникам, другим органам и пользователям, в частности, органам государственной статистики.
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