Фонд госимущества готовит к продаже "Укртелеком"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к проведению конкурса с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже государственного пакета акций ОАО "Укртелеком".

Об этом говорится в объявлении ФГИУ в его официальном издании "Ведомости приватизации".

Как отмечается в объявлении, Фонд госимущества также предлагает потенциальным покупателям принять участие в разработке конкурсных условий продажи госпакета акций данного предприятия.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с принятым 27 сентября Кабинетом министров Украины распоряжением №1884-р, государственный пакет акций ОАО «Укртелеком» в размере 92,79% уставного фонда будет выставлен на конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона.

Справка УНИАН. Компания "Укртелеком" – монополист на рынке связи, число абонентов местной телефонной связи составляет более 10,3 млн. чел. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и др.

Доход компании в 2009 году составил 8,4 млрд. грн., убытки компании - 456,4 млн. грн.