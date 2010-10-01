Задолженность по возмещению НДС на 1 октября составляет 3 млрд. грн

По состоянию на 1 октября, в Украине задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость сократилась до 3 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил сегодня во время встречи с главой МВФ Домиником СТРОСС-КАНОМ.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что правительство выполнило взятые на себя обязательства по сокращению задолженности по возмещению НДС с более чем 60 млрд. грн. до 3 млрд. грн.

«Сегодня мне доложили, что, по состоянию на 1 октября, задолженность сокращена до трех миллиардов. Мы преисполнены решительности к Новому году подойти с нулевой задолженностью по НДС», - отметил премьер-министр Украины.

При этом он добавил, что с 2011 года в Украине будет внедрен автоматический режим возмещения налога на добавленную стоимость.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины выпустило облигации внутреннего государственного займа на 16,441 млрд. грн. для погашения задолженности по возмещению НДС, которая накопилась за 2009 год.

17 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ пообещал, что до 1 октября т.г. задолженность по возмещению НДС будет сокращена до 3 млрд. грн.