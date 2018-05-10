Налоговый кодекс: сколько и за что будут платить физлица…

Налоговый кодекс, вернее его «ралли», которое не один месяц держит страну в напряжении, похоже, близится к финишу. Власть рассчитывает на окончательное принятие документа парламентом в октябре, депутаты же планируют его утвердить в ноябре. Председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник прогнозирует, что проект кодекса будет рассмотрен в комитете на следующей неделе, тогда же он может быть принят Радой в первом чтении за основу. «После этого, как минимум, месяц, мы будем вместе работать…, и в середине ноября, если все будет нормально, мы будем рассматривать… во втором чтении», - отмечает В.Хомутынник.

Как следует из слов парламентария, кодекс снова претерпит изменения. И все же основные выводы уже можно сделать. Очередной вариант НК оказался еще более либеральным для бизнеса, а это говорит о том, что его лобби в Украине работает достаточно активно. К сожалению, таким влиянием не располагают простые граждане, поэтому с каждым вариантом документа фискальное давление на них только увеличивается…

Подоходный налог: преференции только для богатых

В экономически развитых странах подоходный налог является одним из мощнейших источником сводного бюджета. В Украине он входит в число наиболее фискальнозначимых, но его доля в ВВП не превышает 5%, что говорит о низком показателе эффективности. Для сравнения - в ЕС поступления от подоходного налога составляют 9,5%.

В отличие от европейского принципа, когда в базу налогообложения включены все виды доходов, украинская система достаточно запутанная. В то же время, сегодня в Украине из-за несовершенства практики база налогообложения сведена к заработной плате, уменьшенной на сумму взносов на общеобязательное государственное социальное страхование.

Судя по проекту Налогового кодекса, правительство видит в подоходном налоге неиспользованный до конца ресурс, поэтому предлагает повысить планки. Ставка налога, как и ранее, будет составлять 15% базы налогообложения относительно доходов, но если налогоплательщик в отчетный период получил прибыль больше 10-ти кратного размера минимальной заработной платы, то тогда налоговая ставка возрастает до 17% от суммы превышения с учетом налога.

В принципе, идея достаточно рациональная и справедливая. Но главная проблема заключается не столько в ставке налога, сколько в том, как заставить «высоких» чиновников и олигархов платить усиленный налог. Они и раньше его игнорировали. Спрашивается, для чего фантазировать?..

Налог с депозитов – креативность в деле

Кроме увеличения ставки налога на доходы физических лиц, новый вариант НК содержит дополнительные нормы, которые как бы невзначай, но повышают налогообложение доходов граждан. Примером такой креативности является налог на доход с депозитов населения. 5%-ая ставка применяется к тем вкладам, месячный доход с которых вдвое превышает минимальную заработную плату. Под прессинг попадают доходы с депозитов в кредитных союзах; полученные по депозитному сертификату; от участия в фондах банковского управления и пр. При этом в кодексе указывается, что банковская тайна разглашаться не будет, финучреждения уполномочат самостоятельно начислять налог на общую сумму от процентов и направлять «итог» в налоговое управление, при этом владельцы депозитов не раскрываются.

Какие последствия для Украины будет иметь это новшество, можно только предположить. Одни из плюсов - пополнение бюджета, сумма, по оценке экспертов, составит 1,4 млрд. грн. Но есть и минусы - снижение притока депозитов. Кроме того, чтобы облагать пассивный доход налогом, необходимо сформировать клиентскую базу данных, что усложнит отчетность. К тому же, после налоговой информация о прибылях отдельных индивидуумов может оказаться в компетентных органах. Успокоить их может то, что до вступления этой статьи в силу еще есть время - 01.01.2013, успеют обдумать варианты. Предоставление такого «шанса» очень ярко характеризует власть…

Транспортный налог: богатых не трогать!

Еще одной нормой, которая повлияет на доходы населения, является реформирование транспортного налога. В кодексе ликвидируется ежегодный транспортный сбор, однако вводится налог при первой регистрации транспортного средства: за регистрацию нового авто коэффициент транспортного сбора равен единице, до 8-ми лет – равен 2-ум, а вот свыше 8-ми лет за регистрацию автомобиля нужно будет уплатить 40 (!) базовых ставок налога.

Прослеживается, как обычно, привязка ставки налога к объему двигателя, при этом не учитывается стоимость автомобиля, про автопробег и экологическую безопасность не вспомнили вообще. Радует другое, правительство изыскало новые объекты налогообложения - самолеты и вертолеты (ведь обещало заставить богатеньких платить за роскошь). Налог на них рассчитывается по максимально возможной взлетной массе с коэффициентом для самолетов 0,2, для вертолетов – 0,3 за каждый килограмм. Между тем, в силу эти статьи вступаю лишь с 1 января 2014 года (!), вероятнее всего, из-за необходимости оказания материальной помощи их владельцам как наиболее финансово незащищенным и нуждающимся слоям общества. Примечательно то, что такие поблажки совершенно не касаются владельцев авто- и мототранспорта, скорее наоборот, авторы кодекса надеются за их счет пополнить бюджет поступлениями от налога на транспортное средство, по оценке, суммой в 200 млн. грн.

Не обошли стороной изменения и владельцев суден. Если раньше в расчет входила только длина судна в сантиметрах, то сейчас - мощность двигателя (стационарного или подвесного), для тех, кто «по-старинке» гребет веслами - длина корпуса.

Потребительские налоги – цены только вперед

На доходах физлиц скажутся и налоги на потребление. С одной стороны, снижается ставка НДС, с другой – повышаются акцизы. Проблема в том, что для цен характерен так называемый «эффект храповика». Данный механизм известен велосипедистам, его суть заключается в том, что педали можно крутить только вперед, движение назад блокируется. Аналогичным образом в экономике ведут себя цены. Если налоги повышаются, то они автоматически тоже растут, однако в случае снижения налогов, цены как правило не падают.

Вывод один – с принятием Налогового кодекса в таком варианте рядовые украинцы будут отчислять в бюджет гораздо больше, чем представители «бизнеса». Документ изобилует льготами и преференциями для толстосумов. И чему удивляться - должен же кто-то латать дыры государственной казны...

Татьяна Соколовская (для УНИАН)

(Продолжение следует...)