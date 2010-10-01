Межбанк закрылся повышением котировок по доллару и евро

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9360/7,9440 грн./долл., к 12:00 цены понизились до 7,9345/7,9385 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни выросли – 7,9415/7,9480 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2599/0,2603 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2595/0,2597 грн./рубль. К закрытию цены поднялись до 0,2598/0,2600 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,5752 рублей за доллар (+0,1902).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3687/1,3689 долл./евро, а к 15:00 выросли – 1,3729/1,3731 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8555/10,8690 грн./евро, к 12:00 цены поднялись до 10,8835/10,8915 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума – 10,9075/10,9190 грн./евро.