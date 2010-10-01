Курсы валют НБУ 4 октября
19:32, 01 октября 2010Финансы
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Курсы валют НБУ 4 октября100 USD США – 790.9900 (1 октября – 791.0000)100 EUR – 1085.7129 (1 октября – 1079.5568)10 RUR – 2.5926 (1 октября – 2.5924) Учетные курсы банковских металлов НБУ с 4 октября за 10 тройских унций (грн.): 959XAU 10Золото-103856.99(1 октября-103700.10)961XAG 10Серебро-1736.22(1 октября-1745.74)962XPT 10Платина-132016.23(1 октября-130515.00)964XPD 10Палладий-45086.43(1 октября-44928.80)
Курсы валют НБУ 4 октября100 USD США – 790.9900 (1 октября – 791.0000)
100 EUR – 1085.7129 (1 октября – 1079.5568)
10 RUR – 2.5926 (1 октября – 2.5924)
Учетные курсы банковских металлов НБУ с 4 октября
за 10 тройских унций (грн.):
959XAU 10Золото-103856.99(1 октября-103700.10)
961XAG 10Серебро-1736.22(1 октября-1745.74)
962XPT 10Платина-132016.23(1 октября-130515.00)
964XPD 10Палладий-45086.43(1 октября-44928.80)
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