Курсы валют НБУ 4 октября

Курсы валют НБУ 4 октября100 USD США – 790.9900 (1 октября – 791.0000)100 EUR – 1085.7129 (1 октября – 1079.5568)10 RUR – 2.5926 (1 октября – 2.5924) Учетные курсы банковских металлов НБУ с 4 октября за 10 тройских унций (грн.): 959XAU 10Золото-103856.99(1 октября-103700.10)961XAG 10Серебро-1736.22(1 октября-1745.74)962XPT 10Платина-132016.23(1 октября-130515.00)964XPD 10Палладий-45086.43(1 октября-44928.80)

Курсы валют НБУ 4 октября 100 USD США – 790.9900 (1 октября – 791.0000) 100 EUR – 1085.7129 (1 октября – 1079.5568) 10 RUR – 2.5926 (1 октября – 2.5924) Учетные курсы банковских металлов НБУ с 4 октября за 10 тройских унций (грн.): 959XAU 10Золото-103856.99(1 октября-103700.10) 961XAG 10Серебро-1736.22(1 октября-1745.74) 962XPT 10Платина-132016.23(1 октября-130515.00) 964XPD 10Палладий-45086.43(1 октября-44928.80)

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