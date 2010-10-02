МВФ положительно оценивает уровень сотрудничества украинского правительства и Президента

Международный валютный фонд положительно оценивает уровень сотрудничества в Украине между всеми ветвями власти, в частности, между Президентом и правительством.

Как сообщили УНИАН в Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом заявил сегодня директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

«Мне было приятно слышать о том, что вы вместе с Президентом обсуждаете вопросы, делаете прогнозы, видите перспективу. И я уверен, что вы действительно справитесь с теми заданиями, которые вы перед собой ставите», - подчеркнул руководитель МВФ.

Он также отметил, что программа сотрудничества Украины и МВФ выполняется успешно.

Справка УНИАН. Исполнительный комитет Международного валютного фонда одобрил решение о выделении Украине кредита в размере 15,15 млрд. дол. «на помощь власти при проведении реформ и на экономическое урегулирование». Кредит рассчитан на 29 месяцев.

Сразу Украина получила транш в размере 1,89 млрд. дол., последующие транши будут выделяться по результатам ежеквартальных пересмотров программы сотрудничества.