Проект Госбюджета-2011 предусматривает сокращение дефицита до 3,4%

Проект закона о Государственном бюджете на 2011 год предусматривает сокращение реального дефицита до 3,4%.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Домиником СТРОСС-КАНОМ, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ, обнародованном на правительственном портале.

Н.АЗАРОВ отметил, что проект Госбюджета на следующий год будет базироваться на новом Налоговом кодексе. «Мы уже сейчас посчитали бюджет на следующий год. Мы закладываем в проект значительное сокращение реального дефицита бюджета, где-то 3,4% ВВП», - отметил глава правительства и добавил, что Кабмин существенно сократит внутренние и внешние заимствования.

При этом премьер-министр спрогнозировал, что Налоговый кодекс будет принят парламентом на протяжении ноября.

Глава МВФ в свою очередь отметил, что доволен уровнем сотрудничества между Украиной и МВФ. «Мы хотим совместно поработать над тем, чтобы все те решения, какие вы принимаете на следующий год, успешно обеспечивали программу сотрудничества между Украиной и МВФ. И в этом контексте необходимо, чтобы проект бюджета на 2011 год отвечал программе сотрудничества. В частности, необходимо обеспечить выполнение дефицита бюджета на уровне 3,5% от ВВП», - сказал он.

Д.СТРОСС-КАН также отметил, что правительству совместно из МВФ необходимо поработать над рационализацией расходных статей Госбюджета.

Н.АЗАРОВ сообщил, что правительство уже работает над сокращением административных расходов и над сокращением соотношения внешнего долга Украины к уровню ВВП. «Мы сейчас сокращаем административные расходы, планируем значительно сократить их в следующем году. Мы удержим дефицит бюджета на уровне 3,5% и удержим соотношение нашего внешнего долга к ВВП на уровне 43-44%», - сказал он.

По словам Н.АЗАРОВА, экономическая ситуация в стране находится под абсолютным контролем Кабмина. В частности, правительство в своих прогнозах Госбюджета на 2011 год просчитало и наихудшие варианты развития ситуации на мировых финансовых рынках, и оптимальное развитие.