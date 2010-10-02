Президенты Украины и РФ обсудят в Геленджике вопросы энергетики и экономики

Президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ в Геленджике 4 октября в рамках Российско-украинского межрегионального экономического форума обсудят сотрудничество стран в энергетике и экономике.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, в рамках мероприятия состоятся переговоры Д.МЕДВЕДЕВА и В.ЯНУКОВИЧА, на которых будут обсуждены актуальные вопросы многогранного российско-украинского сотрудничества. С марта 2010 г. - это уже девятая встреча глав государств.

«Ожидается, что в ходе беседы на высшем уровне, а также в рамках работы форума будут обсуждены такие приоритетные направления сотрудничества, как экономика, энергетика, транспорт, природоохранная деятельность и прочее», - говорится в сообщении.

Также запланированы выступления руководителей ряда регионов двух стран по таким актуальным темам взаимодействия, как развитие торговли на приграничной территории, совместное использование трансграничных водных артерий, инновационное развитие на местном уровне и т.д.

Кроме этого, состоится обмен мнениями и по проблематике деятельности еврорегионов - «Слобожанщина» с участием Белгородской и Харьковской областей, «Ярославна» - Курской и Сумской областей, а также «Днепр» - в составе Брянской, Черниговской и Гомельской областей. На форуме также будут рассмотрены вопросы, связанные с созданием благоприятных условий для свободного передвижения граждан России и Украины через границу, в том числе упрощение прохождения пограничного, таможенного, миграционного контроля.

Как отмечает пресс-служба Президента РФ, межрегиональные связи являются важным фактором развития всего комплекса российско-украинского взаимодействия. Доля 20 российских регионов в общем объеме товарооборота Российской Федерации с Украиной в 1 полугодии 2010 г. составила 89,5%, из них Москва - 37,8%, Белгородская область - 10,7%, Тюменская область - 7,8%, Ростовская область - 5,4%, Московская область - 4,1%, Кемеровская область - 3,7%. В целях активизации межрегионального и приграничного сотрудничества в рамках Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии создана Подкомиссия, которая призвана координировать соответствующую работу.

Отмечается, что в 2009 году развитие межрегиональных отношений между субъектами России и областями Украины осложнялось как внутриполитической нестабильностью в Украине, так и последствиями мирового финансового кризиса, что привело к существенному снижению товарооборота между российскими и украинскими регионами (в ряде случаев более чем на 50%) и государствами в целом. В то же время на фоне кардинального изменения атмосферы двусторонних отношений, вернувшихся в русло дружбы и стратегического партнерства, торгово-экономические связи в этом году приобрели значительную динамику.

В январе-июле 2010 г. товарооборот с Украиной увеличился почти в два раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 18,9 млрд. долл. (рост составил 182,8%), в том числе российский экспорт – 11млрд. долл. (202,7%) и импорт – 7,1 млрд. долл. (157,2%). Темпы развития торговли с Украиной значительно опережают темпы роста внешнеторгового оборота России в целом, составившие в январе-июле 141,0% (в том числе экспорт - 145,6%, импорт - 132,9%), и со странами СНГ, составившие 136,5% (в том числе экспорт - 129,1%, импорт - 152,4%).