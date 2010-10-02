МВФ: Экономика Украины вернулась на правильный путь

Украинская экономика вернулась на правильный путь, и за это надо, в том числе, благодарить Международный валютный фонд.

Об этом заявил директор-распределитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН сегодня в Ялте на форуме, организованным «Ялтинской европейской стратегией» (YES).

«Украина движется в правильном направлении. МВФ нужно тоже за это поблагодарить», - сказал глава Фонда.

По словам Д.СТРОСС-КАНА, программа, разработанная МВФ вместе с руководством Украины, выполняется.

«Все поставленные показатели пока соблюдены, и мне кажется, украинская экономика вернулась на правильный путь», - сказал директор-распорядитель МВФ.

Среди основных проблем Украины Д.СТРОСС-КАН назвал «фискальный провал» и «бюджетный разрыв».

Вместе с тем, отметил глава МВФ, Кабинет министров под руководством Николая АЗАРОВА понимает эти проблемы и сделает все возможное для достижения поставленных, в том числе и фондом, целей.