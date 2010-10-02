Москва и Вашингтон завершили переговоры о вступлении России в ВТО

Москва и Вашингтон завершили двусторонние переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА с президентом США Бараком ОБАМОЙ.

«Стороны констатировали, что в соответствии с ранее достигнутыми договорённостями на встрече в Вашингтоне двусторонние переговоры о вступлении России в ВТО завершены», - говорится в сообщении.

Кроме того, Д.МЕДВЕДЕВ и Б.ОБАМА обсудили вопросы синхронизации ратификации договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ), ситуацию в Иране и другие вопросы международной повестки дня.

Президент РФ также встретился с первым вице-премьером Игорем ШУВАЛОВЫМ и поблагодарил российское правительство за работу, направленную на завершение двусторонних переговоров, а также поручил технически оформить достигнутые с США договоренности.

Кроме того, Д.МЕДВЕДЕВ поручил активизировать многосторонние переговоры по присоединению России к ВТО, что будет являться завершающим этапом вступления в эту организацию, сообщили в Кремле.