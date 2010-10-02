МВФ: Нет большого риска для второй волны кризиса

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН считает, что большого риска для второй волны мирового кризиса нет.

Об этом он заявил в Ялте на форуме, организованном «Ялтинской европейской стратегией» (YES).

Вместе с тем, отметил Д.СТРОСС-КАН, существуют определенные риски, в частности, рост безработицы.

Глава МВФ заявил, что удалось избежать великой депрессии, о которой много говорили.

«Пару лет назад мы говорили о возможности повторения великой депрессии. Этого не случилось, потому что страны смогли выработать общую политику и одновременно применять ее», - сказал Д.СТРОСС-КАН.

Он также отметил, что если «мы не хотим выйти из этого кризиса и получить следующий, то нужно усилить надзор, изменить финансовую систему». «Изменение финансовой системы абсолютно необходимо», - добавил руководитель МВФ.