Кучма: Украина не должна отказываться от сотрудничества с Россией ради ЕС

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА считает, что государство не должно отказываться от сотрудничества с Россией ради Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Ялте на форуме, организованном «Ялтинской европейской стратегией» (YES), в ходе сессии «Украина: движение на Восток или на Запад».

При этом Л.КУЧМА отметил, что страна должна развивать отношения с ЕС.

«Мы сегодня не получим ответ на этот злободневный вопрос, куда Украина идет, но этот вопрос сегодня существует, и идти в одну сторону Украина не может», - сказал Л.КУЧМА.

По его словам, для Украины интересен Европейский Союз и европейские стандарты, но при этом важны взаимоотношения с Россией. «Представьте потерять хотя бы какую-то часть товарооборота – это смерти подобно, а мы жить хотим», - сказал Л.КУЧМА.