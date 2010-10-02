Данию назвали лучшей в мире страной для ведения бизнеса

В пятерку лидеров, по версии журнала Forbes, вошли также Гонконг, Новая Зеландия, Канада и Сингапур, сообщает Finance.

Рейтинг, в котором фигурируют 128 государств, составлен на основе как экономических показателей (уровень роста ВВП, объемы торговли, размеры федерального бюджета), так и неэкономических – состояния правовой системы, включая личные свободы, уровня коррупции и бюрократии.

Если Дания уже третий год подряд занимает в этом рейтинге первую позицию, то США скатились со второй на девятую строчку. Падение было обусловлено усилением налогового бремени, а также снижением показателей торговли и уровня рыночной свободы. Однако Соединенные Штаты по-прежнему лидируют по темпам развития технологий.

Великобритания также не смогла удержать прежние позиции, опустившись с шестого на девятое место – эта страна значительно пострадала от глобального финансового кризиса, пишет The Guardian. А вот Ирландия, чья экономика переживает сейчас далеко не лучшие времена, поднялась с четырнадцатого на шестое место. Это произошло благодаря тому, что в условиях рецессии многие британские компании предпочли вести свой бизнес на соседнем острове, налоговый режим на котором стал более благоприятным.

Россия заняла в рейтинге 97-ю строчку, расположившись между Арменией и Украиной. Интересно, что на последнее место Forbes поместил не одну из нищих республик Африки, а богатую нефтью и в целом экономически благополучную Венесуэлу.

Напомним, что ранее Forbes назвал Данию самой "счастливой" страной в мире. Хотя счастье и бизнес напрямую не связаны, одним из факторов оценки уровня счастья стало экономическое благосостояние населения.