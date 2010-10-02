Азаров предлагает Всемирному банку увеличить инвестиции

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обратился к Всемирному банку с предложением увеличить инвестиционный портфель для Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, соответствующее предложение он сделал во время переговоров с вице-президентом Всемирного банка Ингер АНДЕРСЕН в Киеве.

В частности, он предложил Всемирному банку реализовать в Украине глобальную программу продовольственного обеспечения, рассчитанную по крайней мере на 10 лет.

«Уже в 2010 году дефицит зерна в мире достигнет 60 млн. тонн и, очевидно, в ближайшие 10 лет мир столкнется с дефицитом продовольствия. В то же время Украина потенциально может производить свыше 100 млн. тонн зерна, то есть мы способны стать частью глобальной программы продовольственной безопасности. Других ресурсов, кроме ресурсов Всемирного банка, которые могли бы обеспечить такую программу, наверное, не существует», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

В свою очередь И.АНДЕРСЕН заявила, что предложение украинского правительства очень актуально. Аграрное производство сегодня находится в фокусе посткризисного мира, поскольку глобальное изменение климата резко изменило привычную картину сельскохозяйственного производства. По убеждению вице-президента Всемирного банка, в настоящее время актуальна серьезная международная дискуссия по поводу обеспечения устойчивого развития продовольственного рынка. Она отметила, что президент Всемирного банка уделяет этой теме особое внимание. Сейчас начинается подготовка новой стратегии Всемирного банка для Украины, в рамках которой амбициозная идея, высказанная премьер-министром Украины, будет тщательным образом рассмотрена.