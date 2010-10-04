Директор МВФ: банковские кризисы должны предотвращаться не за счет государств

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН считает, что возможные новые банковские кризисы должны предотвращаться другим путем, нежели рекапитализацией за счет государств, так как парламенты повторно не одобрят такой путь.

Об этом он заявил на форуме YES в Ялте в субботу, сообщили УНИАН в пресс-службе Виктора ПИНЧУКА.

"Дважды в одну и ту же реку нельзя входить. Будет невозможно уже снова обращаться за миллиардами в парламенты, чтобы вытянуть финансовый сектор", - подчеркнул директор-распорядитель МВФ.

По его мнению, необходимо искать новые пути решения этой проблемы, в частности, за счет усиления надзора, введения специальных налогов, чтобы они изменили рискованную политику банковского сектора.

Д.СТРОСС-КАН отметил, что отказ некоторых стран от таких мер, который аргументируется нынешней стабильностью финансовой системы, является недальновидным. "Это детская политика", – считает он.

В то же время глава МВФ отметил, что пока полностью эффективное оружие против кризисов системных банков отсутствует.