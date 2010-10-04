Цена золота продолжила рост на фоне проблем в Европе

Стоимость золота умеренно растет на торгах в понедельник, 4 октября, отыгрывая ранее наблюдавшееся снижение, на фоне возобновившихся долговых проблем в Европе, которые стимулируют спрос на драгоценный металл как надежный актив для инвестиций.

Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex на 11.59 мск подорожал на 0,1% - до 1319,1 доллара за тройскую унцию. Ранее на торгах стоимость контракта демонстрировала отрицательную динамику, передает Bloomberg.

Возобновлению опасений, связанных с суверенными долгами в Европе, способствовала публикация газеты Financial Times. Издание со ссылкой на неназванные источники сообщило, что дефицит бюджета Ирландии по итогам текущего года будет больше ожидаемого, при этом основным фактором подобной динамики будет замедление роста национальной экономики, а не сокращение налоговых доходов.

Поддерживают цены на золото также ожидания начала второго этапа валютного стимулирования со стороны Федерального резерва США.

С начала 2010 года золото подорожало на 20% и может продемонстрировать рост стоимости десятый год подряд, что станет самым продолжительным периодом увеличения его цены, по крайней мере, с 1920 года. Удорожание золота в последние годы было вызвано нарастанием нестабильности в мировой финансовой системе, экономическим кризисом, а с начала текущего года главным "двигателем" роста цен на этот металл стал долговой кризис в Европе.

Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний.