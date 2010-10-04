Евро уступает позиции. Доллар снизился в цене к японской иене

Евро в понедельник, 4 октября, теряет в цене по отношению к доллару, "сдав" шестимесячный максимум, на фоне опасений долговых проблем в Европе.

Евро на 11.54 мск подешевел к доллару до 1,3730 доллара за евро против 1,3780 доллара за евро по итогам торгов в пятницу. Ранее в ходе торгов единая европейская валюта укреплялась к доллару до максимального с 17 марта текущего года уровня - 1,3807 доллара за евро.

Доллар, в свою очередь, снизился в цене к японской иене - до 83,21 иены за доллар против 83,31 иены за доллар. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США увеличился на 0,24% до 78,28 пункта.

Не прибавили оптимизма инвесторам и слова Нобелевского лауреата в области экономики Джозефа Стиглица (Joseph Stiglitz), по мнению которого перспективы евро "не слишком радужные", пишет Bloomberg. По мнению известного экономиста, давление на курс единой европейской валюты является следствием несбалансированности экономики региона: у Германии во внешней торговле наблюдается профицит, в то время как Ирландия, Португалия и Греция имеют отрицательное сальдо торгового баланса.

В понедельник замедлилось укрепление иены к доллару на фоне стартовавшего двухдневного заседания Банка Японии, в ходе которого, как ожидают аналитики, регулятор может принять решение о наращивании кредитной программы для банков страны, объем которой, по состоянию на настоящий момент, составляет 359 миллиардов долларов.