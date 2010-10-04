Нерезиденты увеличили в своем портфеле объем ОВГЗ почти вдвое

Нерезиденты за период с 1 сентября по 1 октября этого года увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 90% или на 3,847 млрд грн – до 8,118 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

При этом, объем правительственных бумаг в портфелях отечественных банков вырос на 21,5% - до 43,282 млрд грн, а портфель ОВГЗ в Нацбанке сократился на 5,7% - до 64,208 млрд грн.

По данным НБУ, общий объем ОВГЗ в обороте за предыдущий месяц увеличился на 0,5% и на 1 октября 2010 года составил 128,544 млрд грн.