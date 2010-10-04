Котировки на межбанке к 12:00 составили 7,9395-7,9435 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9365/7,9445, к 12:00 сузился спрэд - 7,9395/7,9435 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2601/0,2604, к 12:00 цены понизились до 0,2597/0,2600.

В России курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 30,5584 (+0,0134).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3721/1,3723, а к 12:00 упали до 1,3690/1,3692.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,8965/10,9105, к 12:00 цены ушли вниз - 10,8675/10,8755.