НБУ повысил ставки рефинансирования по кредитам овернайт

Национальный банк Украины с сегодняшнего дня повысил ставки рефинансирования по кредитам овернайт на 0,75%.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

По обеспеченным государственными облигациями кредитам НБУ повысил ставку с 8,75% до 9,5% годовых, по бланковым - с 10,75% до 11,5% годовых.

НБУ в 2010 году несколько раз изменял уровень ставок рефинансирования исключительно в сторону их снижения. Последний раз регулятор изменял ставки в августе т.г. - ставка по кредитам с обеспечением государственными облигациями была снижена с 9,5% до 8,75%, а по бланковым кредитам - с 11,5% до 10,75% годовых.