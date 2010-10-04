Российский ВТБ предоставил украинским предприятиям 3,5 млрд. долл. кредитов - Кудрин

Российский банк «ВТБ» предоставил украинским предприятиям кредиты в размере 3,5 млрд долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в интервью российскому каналу «Вести 24» сообщил министр финансов РФ Алексей КУДРИН.

«Россия сама помогает Украине. Например, «ВТБ» банк имеет портфель кредитов украинским предприятиям на 3,5 млрд. долл. Кроме того, еще и имеет небольшой короткий кредит правительству Украины», - сказал А.КУДРИН.

Он также отметил, что Россия всегда поддерживала мировые усилия, в том числе, в МВФ по предоставлению кредитов Украине. При этом он напомнил, что является одним из управляющий совета директоров МВФ.

Кроме этого А.КУДРИН отметил, что РФ уменьшила цену на газ, что позволяет Украине экономить более 3 млрд долл.

«Тем самым мы внесли решающий вклад в создание программы выхода Украины из кризиса. Совместные усилия и МВФ, и мирового сообщества, и России помогают Украине в этой сложной ситуации. Это необходимо потому, что это наш партнер», - сказал он.