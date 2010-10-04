Рада в четверг рассмотрит два проекта Налогового кодекса

В четверг Верховная Рада рассмотрит два проекта Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель парламента Владимир ЛИТВИН.

Он предлагает, чтобы, принимая в первом чтении проект Налогового кодекса, “в постановлении было четко видно, какие новации ко второму чтению поддерживаются и какие нормы проекта необходимо изъять”.

По его словам, это даст правительству «более весомые основания для работы над бюджетом на 2011 год».

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК во время комитетских слушаний по поводу общественного обсуждения проекта Налогового кодекса заявил, что проект НК может быть принят Верховной Радой в первом чтении на текущей неделе, во втором – в середине ноября.

Проект Налогового кодекса (№7101-1) был внесен правительством в Верховную Раду 21 сентября.

8 сентября в Верховной Раде был зарегистрирован депутатский проект Налогового кодекса. Его авторами являются народные депутаты Николай КАТЕРИНЧУК (НУ-НС) и Сергей ТЕРЕХИН (БЮТ-Батькивщина).