Закрытие межбанка: котировки составили 7,9380/7,9445 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9365/7,9445, к 12:00 сузился спрэд - 7,9395/7,9435. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9380/7,9445 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2601/0,2604, к 12:00 цены понизились до 0,2597/0,2600. К закрытию цены откатились к уровню 0,2600/0,2603.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,5151 (-0,0299).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3670/1,3805.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8965/10,9105, к 12:00 цены ушли вниз - 10,8675/10,8755. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,8820/10,8935.