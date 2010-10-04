Эксперты критикуют нормы проекта НК и «ударные темпы» его утверждения

Эксперты критикуют как нормы предложенного проекта Налогового кодекса, так и «ударные темпы» его утверждения.

Как заявил на пресс-конференции в УНИАН управляющий партнер лобби-компании SGR Consulting Андрей СУПРУН, «общая тенденция, которую мы можем наблюдать, крайне негативная». По его словам, реформирование налоговой системы остается на уровне деклараций.

«Кроме того, наблюдая процесс разработки кодекса, можно сказать, что над нами проводят эксперимент. Так налоговые кодексы не пишут. Существующие проблемные вопросы остаются открытыми, у людей нет времени ознакомиться с проектом, они побаиваются неизвестного», – сказал А.СУПРУН.

При этом он подчеркнул, что принципиальные замечания и предложения, которые неоднократно выражались многими коллегами-экспертами, никоим образом не были учтены при разработке проекта Налогового кодекса.

Старший партнер юридической фирмы «КМ Partners» Александр МИНИН считает, что самым большим негативом является то, что Налоговый кодекс – это наш потерянный шанс на полноценную налоговую реформу. «Сейчас мы видим не прогрессивный путь в будущее, а возвращение к старому законодательству, наскоро сведенному в один документ, который содержит множество абсурдных недоразумений и «дыр», позволяющих легко уклоняться от уплаты налогов. Единственный положительный момент, который мы видим, – это то, что хотя бы не была принята первая редакция кодекса», – сказал эксперт.

В свою очередь, президент Ассоциации налоговых консультантов Украины Андрей ТВЕРДОМЕД заявил, что документ, вопреки декларациям, не предусматривает каких-либо прогрессивных движений в сторону унификации налогового и бухгалтерского учетов.

Партнер по вопросам налогообложения юридической фирмы «Орлов, Михайленко и партнеры» Дмитрий МИХАЙЛЕНКО отметил, что документ не вносит ясности в вопрос единого налога. Он также поддержал своих коллег в том, что такой документ, как Налоговый кодекс, «нужно вводить постепенно, не кардинально и не за один месяц».

«Кодекс ничего не меняет принципиально, не вводит той простой системы налогообложения, которую мы можем видеть на примерах развитых стран», – сказал партнер юридической фирмы «КМ. Partners» Александр ШЕМЯТКИН.