В проекте НК должны учесть нормы закона о Госналогадминистрации – Терехин
16:33, 04 октября 2010Финансы
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В проекте Налогового кодекса должны быть учтены нормы закона о Государственной налоговой администрации.
Такое мнение сегодня в ходе видеочата высказал народный депутат Украины (БЮТ), экономист Сергей ТЕРЕХИН.
По его словам, в законе о Госналогадминистрации учтены повышенные заработные платы и льготы для налоговиков. С.ТЕРЕХИН считает, что если бы данные вопросы были урегулированы в проекте Налогового кодекса, то «возникла бы дискуссия».
Кроме того, отметил депутат, законом о Госналогслужбе предусматривается существование налоговой милиции, относительно необходимости которой также возникают сомнения.
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