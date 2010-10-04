В проекте НК должны учесть нормы закона о Госналогадминистрации – Терехин

В проекте Налогового кодекса должны быть учтены нормы закона о Государственной налоговой администрации.

Такое мнение сегодня в ходе видеочата высказал народный депутат Украины (БЮТ), экономист Сергей ТЕРЕХИН.

По его словам, в законе о Госналогадминистрации учтены повышенные заработные платы и льготы для налоговиков. С.ТЕРЕХИН считает, что если бы данные вопросы были урегулированы в проекте Налогового кодекса, то «возникла бы дискуссия».

Кроме того, отметил депутат, законом о Госналогслужбе предусматривается существование налоговой милиции, относительно необходимости которой также возникают сомнения.