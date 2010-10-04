Терехин за введение налога на проценты по депозитам независимо от их суммы

Народный депутат Украины (БЮТ), экономист Сергей ТЕРЕХИН выступает за введение налога на доходы граждан в виде процентов по депозитам независимо от их суммы, поскольку проценты от депозитов являются доходом граждан.

Такое мнение он высказал сегодня во время видеочата.

Кроме того, по мнению депутата, необходимо, чтобы государство провело разъяснительную работу по данной норме и предусмотрело год-два переходного периода для ее внедрения.

Вместе с тем, С.ТЕРЕХИН предполагает, что банки могут пересмотреть свою политику в отношении депозитных ставок, беря на себя данный налог. Таким образом, введение налога на доходы граждан в виде процентов по депозитам, предусмотренное проектом Налогового кодекса, внесенным в Верховную Раду (ставка налога – 5%), может привести к «подорожанию» кредитов.

Также С.ТЕРЕХИН отметил, что при введении нормы о налогообложении доходов граждан в виде процентов по депозитам физлиц в Украине не останется банковской тайны, поскольку налоговые инспекторы смогут требовать от банков полного раскрытия информации о счетах граждан. «Банки превратятся в налоговых агентов», – считает депутат. Кроме того, по его словам, появится риск злоупотреблений со стороны налоговых органов по отношению к депозитам граждан.