Commerzbank сконцентрировал 94,5% банка «Форум»

Сommerzbank увеличил свою долю в капитале банка «Форум» (Киев) с 89,3% до 94,52%.

Об этом говорится в сообщении украинского банка, переданном УНИАН.

Как сообщал УНИАН, банк «Форум» в сентябре 2010 года завершил допэмиссию акций номинальной стоимостью 10 грн. на общую сумму 2,175 млрд. грн. Решение об увеличении уставного капитала банка было принято акционерами 4 марта 2010 г.

30 сентября председатель правления банка «Форум» Ярослав КОЛЕСНИК заявил, что 14 октября т.г. акционеры планируют рассмотреть вопрос о дальнейшем увеличении уставного капитала на 1,5-2 млрд. грн.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (г. Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2010 года составили 17,105 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 15,311 млрд. грн., обязательства - 16,721 млрд. грн., собственный капитал - 383,518 млн. грн.

Банк «Форум» по итогам первого полугодия 2010 г. получил убыток в 1,478 млрд. грн.

Уставный капитал банка на конец октября 2010 года составил 4,435 млрд. грн.

На сегодня немецкий Commerzbank владеет 94,52% акций банка «Форум».