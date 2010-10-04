Предприниматели против принятия НК без обсуждения с бизнесом

Представители объединений предпринимателей считают, что направленный в Верховную Раду проект Налогового кодекса нуждается в существенной доработке, и призывают власть к диалогу.

Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметила представитель Союза малых предпринимателей г. Белая Церковь Людмила ЯЦЕНКО, сегодня складывается впечатление, что власть просто не слышит малый и средний бизнес, ведь многочисленные обращения в государственные структуры, в том числе в Администрацию Президента, так и остались без ответа. По ее словам, разрабатывая новые законы, принятие которых будет непосредственно влиять на малый и средний бизнес, власть совсем не интересуется, что об этих документах думают сами предприниматели.

«Предприниматели не хотят так называемых налоговых каникул, когда налоговая будет иметь возможность проверять всех и вся, – сказала Л.ЯЦЕНКО. – Мы знаем, что бесплатный сыр только в мышеловке».

По словам представителя Запорожского союза предпринимателей «НИКА» Владимира КОЛЯКИ, после того как первый вариант Налогового кодекса был отправлен на доработку, у предпринимателей появилась возможность донести до власти свое видение решения проблем, существующих в налоговом законодательстве. Проводились «круглые столы» на данную тематику, готовились предложения, но, как отметил В.КОЛЯКА, ни одно из предложений предпринимателей так и не было учтено в последнем варианте проекта Налогового кодекса. «Мы видим по Налоговому кодексу, что он направлен на то, чтобы предприниматели уходили в тень», – подчеркнул он.

При этом Л.ЯЦЕНКО отметила, что для принятия эффективных законов, которые бы способствовали развитию предпринимательства и наполнению государственного бюджета, должен постоянно поддерживаться диалог между властью и бизнесом.

«Мы считаем, что можно достичь результата, когда между властью и бизнесом будет меньше посредников-чиновников. Чиновники переживают только за свой карман», – сказала она.

В свою очередь, президент Союза арендаторов и предпринимателей Украины Виктор ХМЕЛЕВСКИЙ подчеркнул, что объединения предпринимателей должны объединить усилия по отстаиванию своих интересов, ведь только тогда у них появится шанс быть услышанными властью.

Л.ЯЦЕНКО выразила надежду, что Президент и представители власти таки заинтересуются мнением предпринимателей и примут участие во Всеукраинском съезде предпринимателей, который планируется провести 6 октября в Киеве.

При этом В.КОЛЯКА отметил, что если мнение предпринимателей так и не будет учтено, то им не останется ничего другого, как выходить на акции протеста, поскольку по новым, предлагаемым в Налоговом кодексе правилам игры предприниматели работать просто не смогут.