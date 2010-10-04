Кабмин одобрил концепцию Госпрограммы развития инвестиционной деятельности на 2011-2015 гг.

Кабинет Министров Украины одобрило концепцию Государственной целевой экономической программы развития инвестиционной деятельности на 2011-2015 годы.

Как отмечается в переданном УНИАН сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета Министров, соответствующее распоряжение утверждено на заседании правительства 29 сентября т.г.

Госзаказчиком программы определенно Государственное агентство по инвестициям и развитию. Целью программы является создание условий для активизации инвестиционной деятельности, направленной на модернизацию реального сектора экономики и обеспечение устойчивого экономического развития.

Госпрограмма предусматривает создание условий для перехода к инвестиционно-инновационной модели развития экономики, стимулирование привлечения частных инвестиций, усовершенствование законодательства, которое регулирует инвестиционную деятельность, перестройку системы госинвестирования, развитие инвестиционного рынка и инвестиционной инфраструктуры.