Золото дешевеет

Золото снижается в цене на торгах в понедельник на фоне стремления инвесторов зафиксировать прибыль после недавнего достижения драгоценным металлолом очередного ценового рекорда, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости

Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex на 17.12 мск подешевел менее чем на 0,1% - до 1316,9 доллара за тройскую унцию. Цены на золото по итогам торгов минувшей пятницы выросли до очередного исторического максимума - 1317,8 доллара за унцию.

"Кажется, мы можем увидеть кратковременный период фиксации прибыли, - сказал агентству Bloomberg вице-президент MKS Finance SA Афшин Набави (Afshin Nabavi). - Спрос на активы-убежища - вот что толкает вверх цены на золото. В еврозоне есть определенные проблемы, но у доллара проблем еще больше".