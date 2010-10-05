Канада проверит счета вкладчиков швейцарских банков

Канадское правительство готово начать судебные преследования против своих граждан, уклоняющихся от уплаты налогов, сообщает Газета.Ру.

По данным совместного расследования информационного агентства CBC и газеты Globe and Mail, в Канаде более 1500 человек имеют банковские счета в Швейцарии. В ответ на упреки оппозиции в бездействии в борьбе с налоговыми мошенниками, премьер-министр Канады Стивен Харпер пообещал, что все те, кто пользуется тайной швейцарских банковских институтов для того, чтобы скрывать свои доходы и не платить налоги на родине, будут "выведены на чистую воду". Харпер напомнил, что только в 2009 году налоговое ведомство смогло выявить более 1 миллиарда скрытых от федеральных налогов канадских долларов.

Издание уточняет, что не Швейцария, а Франция передала канадским властям данные о банковских вкладчиках. Речь идет о данных, украденных из женевского филиала банка HSBC французом Эрве Фальчиани. Бывший сотрудник банка, Фальчиани передал досье с банковскими данными иностранных вкладчиков, у которых на счетах было от полумиллиона франков, властям Франции, спровоцировав в январе 2009 года конфликт между Швейцарией и Францией, повлекший срыв ратификации соглашения о порядке двойного налогообложения и обмене банковской информации между двумя странами.

Отвечая на вопрос канадского теле- и радиоканала CBC/Radio-Canada о том, сколько канадцев фигурирует в списке Фальчиани, прокурор Ниццы Эрик де Монгольфье, в чьем ведении находится расследование, заявил, что идентифицированы "1785 счетов, принадлежащих канадским гражданам".

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