Доллар снижается к евро

Доллар в понедельник укрепился по отношению к евро после того, как данные по безработице в Испании и заявления Нобелевского лауреата Джозефа Стиглица вызвали новые опасения относительно перспектив экономики европейского региона и ее долговых проблем, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости

Евро по итогам торгов понедельника подешевел до 1,3689 доллара за евро против 1,3780 доллара за евро днем ранее. Доллар в свою очередь, вырос в цене по отношению к иене - до 83,42 иены за доллар против 83,31 иены за доллар в пятницу. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США в понедельник вырос на 0,5% - до 78,44 пункта.

В понедельник стало известно, что в сентябре число заявок на пособия по безработице в Испании выросло на 1,2%, что стало вторым последовательным месяцем роста показателя. В годовом исчислении рост показателя составил 8,3%.

Кроме того, Нобелевский лауреат в области экономики Джозеф Стиглиц (Joseph Stiglitz) охарактеризовал в понедельник перспективы евро как "не слишком радужные". По мнению экономиста, давление на курс единой европейской валюты вызвано несбалансированностью экономики региона: у Германии во внешней торговле наблюдается положительное сальдо, в то время как Ирландия, Португалия и Греция имеют дефицит.