Азаров отбыл в Эстонию
В ходе визита Н.АЗАРОВ ознакомится с работой парламента Эстонии и проведет встречу с главой парламента Энэ ЭРГМА, премьер-министром Эстонии Андрусом АНСИПОМ.
В ходе визита планируется подписание ряда двусторонних документов, в частности соглашения между Украиной и Эстонией по сотрудничеству в сфере социального обеспечения и меморандума о сотрудничестве в сфере информатизации между Госкомитетом Украины по вопросам науки, инноваций и информатизации и Министерством экономики и коммуникаций Эстонской Республики.
Премьер-министры обеих стран планируют провести пресс-конференцию, а Н.АЗАРОВ, кроме того, планирует дать интервью эстонским СМИ.
6-7 октября Н.АЗАРОВ планирует осуществить официальный визит в Финляндию.