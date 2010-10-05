Азаров отбыл в Эстонию

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отбыл с официальным визитом в Эстонскую Республику.

В ходе визита Н.АЗАРОВ ознакомится с работой парламента Эстонии и проведет встречу с главой парламента Энэ ЭРГМА, премьер-министром Эстонии Андрусом АНСИПОМ.

В ходе визита планируется подписание ряда двусторонних документов, в частности соглашения между Украиной и Эстонией по сотрудничеству в сфере социального обеспечения и меморандума о сотрудничестве в сфере информатизации между Госкомитетом Украины по вопросам науки, инноваций и информатизации и Министерством экономики и коммуникаций Эстонской Республики.

Премьер-министры обеих стран планируют провести пресс-конференцию, а Н.АЗАРОВ, кроме того, планирует дать интервью эстонским СМИ.

6-7 октября Н.АЗАРОВ планирует осуществить официальный визит в Финляндию.