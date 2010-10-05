Банк Японии снизил процентную ставку до нуля

Центробанк Японии снизил во вторник ключевую процентную ставку с 0,1% до годовых до нуля, демонстрируя таким образом свою озабоченность по поводу быстрого укрепления иены, которое может помешать восстановлению экономики от кризиса, сообщает k2kapital.

Японские власти надеются, что низкая ставка увеличит объем ликвидности в экономике, снизит стоимость заимствований, что в конечном счете ослабит иену.

Ставка оставалась на уровне 0,1% с конца 2008 года.

Япония - один из крупнейших в мире экспортеров товаров и услуг. Сильная иена делает японские товары более дорогими и как следствие менее привлекательными на международных рынках, что в свою очередь замедляет процесс восстановления японской экономики от кризиса.