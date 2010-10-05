Межбанк: котировки по доллару 7,9410/7,9495 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9410/7,9495 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2608/0,2612, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,8655/10,8790.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,3689/1,3691 (понедельник – 1,3721/23).

В понедельник, 4 октября, Нацбанк на рынок не выходил.