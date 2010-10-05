S&P: Госдолг Украины к концу года составит 40% ВВП

Международное Standard & Poor’s прогнозирует дефицит госфинансов Украины на уровне около 40% ВВП к концу 2010 года.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор направления «Суверенные рейтинги» Standard & Poor’s Фрэнклин ГИЛЛ.

«Учитывая ожидаемый дефицит в размере 5.5% ВВП за 2010 г., S&P полагает, что общий государственный долг Украины установится на контролируемом уровне 30% ВВП к концу 2010 г. Государственный гарантированный долг, включающий долг Национального Банка Украины Международному Валютному Фонду, составляет около 8%. Таким образом, общие обязательства государственного сектора находятся на уровне чуть ниже 40% ВВП» - сказал он.

При этом Ф.ГИЛЛ отметил, что большую часть долга Украины составляют заимствования в иностранной валюте, а способность внутреннего рынка привлекать средства финансирования ограничена.

В тоже время он подчеркнул, что несмотря на то, что S&P считает уровень долговой нагрузки контролируемым, Украина не имеет фискального пространства. «Судьба Украины сейчас зависит от МВФ, так как любые задержки с консолидацией бюджета могут привести к отмене программы поддержки МВФ и последующему нежеланию рынка приобретать украинские долги по разумным ценам» - говорит Ф.ГИЛЛ.

Кроме того, он отметил, что данные по внешнему долгу частного небанковского сектора «трудны для понимания и выглядят крайне запутанными». Так, эксперт сообщил, что согласно данным НБУ, внешние активы частного сектора к концу 2009 г. составляли 70 млрд долл., тогда как внешние долговые обязательства частного сектора составляли лишь 44 млрд долл. «Вероятнее всего, большинство этих активов – это депозиты, что означает уход из формальной банковской системы в теневую экономику или утечку капитала к холдинговым компаниям, зарегистрированным в оффшорных зонах, таких как Кипр или Нидерланды, который, возвращаясь обратно в банковскую систему, ошибочно классифицируется в форме прямых инвестиций» - пояснил Ф.ГИЛЛ.

Таким образом, по его мнению, разница между активами и пассивами является меньше, чем следует из данных Нацбанка по Международной инвестиционной позиции. «Внешний долг небанковского корпоративного сектора находится на относительно низком уровне, всего 32% ВВП, и мы ожидаем его существенного изменения», - сообщил ГИЛЛ.

Также он отметил, что, как показал недавний выпуск евробондов Украины, возможности украинского правительства выпускать ликвидные внешние долговые обязательства, в основном, связаны с выполнением соглашения с МВФ, а также с перспективами роста Украины, которые сильно зависят от условий торговли страны. «Подписание соглашения с МВФ позволило Украине снизить стоимость внешних заимствований по 10-летним облигациям до 7.8% с более чем 9%-ного уровня, предлагаемого рынком в июле, до одобрения подписания соглашения с МВФ. Мы ожидаем, что Украина продолжит развивать рынок евробондов, если ставки останутся на низком уровне. В то же время, мы ожидаем, что Украина продолжит выплачивать деньги, заимствованные у МВФ по соглашению о резервном кредитовании», - подытожил Ф.ГИЛЛ.